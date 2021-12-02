Лукашенко заговорил о переходе на русские рубли

России и Белоруссии рановато заявлять о создании единой валюты — для этого необходим более глубокий уровень интеграции, к которому необходимо идти «шаг за шагом». Об этом сообщил диктатор Белоруссии Александр Лукашенко, прибавив, что эта гипотетическая единая валюта, скорее всего, будет называться рублем.

При этом он напомнил, что заключенные еще при Борисе Ельцине договоренности подразумевают именно создание третьей валюты, а не использование одной из уже существующих.

«Все ж хотят единую валюту, поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть ее талер какой-то, или еще что-то», — цитирует диктатора РИА «Новости».

Введение единой с Россией валюты — перспектива, которая обсуждается с самого начала правления Лукашенко. Этот вопрос упомянут и в Межгосударственном соглашении между Белоруссией и Россией о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства, подписанном в 2000 году. Тем не менее введение единой валюты год за годом откладывается на неопределенный срок.