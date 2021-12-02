Кайл Риттенхаус пообещал уничтожить свою винтовку, из которой застрелил двух человек

Риттенхаус признался, что после резонансного убийства и последовавшего за ним судебного процесса у него больше нет желания владеть оружием. Он также рассказал, что в детстве хотел работать в полиции и помогать людям. Юноша заявил, что считает глупыми протесты BLM, но уважает право каждого на шествия и демонстрации.

Также во время интервью ведущий еще раз коснулся суда над Кайлом, во время которого прокурор округа Кеноша Томас Бингер взял в руки ту самую винтовку Риттенхауса и направил ее в зал, пытаясь продемонстрировать опасность огнестрельного оружия. Кайл сказал, что такое поведение нарушает правила обращения с оружием.