Госсекретарь США рассказал о готовности Вашингтона действовать, если Россия вторгнется на Украину

Если Россия вторгнется на Украину, США будут готовы действовать. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

«США „будут готовы действовать“, если Россия откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину», — отметил Блинкен.

Блинкен отказался раскрыть, какие именно действия готовит Вашингтон, но подчеркнул, что США находятся в тесной координации с союзниками и партнерами по этому вопросу.

Он также добавил, что страны НАТО готовы наказывать Россию в случае агрессии против Украины. По словам Блинкена, НАТО готова усиливать присутствие на «восточном фланге». А США в случае агрессивных действий России против Украины будут готовы принимать экономические меры, которые в прошлом предпочитали не вводить, предупредил госсекретарь США.