Globe and Mail предрек России крах экономики в случае вторжения на Украину

Если власти России предпримут военные действия против Украины, их ждет «международная изоляция и крушение экономики», считает экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер.

В своей статье для газеты Globe and Mail дипломат подчеркнул, что «масштабное и открытое вторжение» может сделать российского лидера Владимира Путина «полным международным изгоем», что приведет «к дальнейшему падению российской экономики». По мнению Александера, в этом случае все страны Центральной Европы «присоединятся к Украине в ее борьбе с Россией», после чего США и НАТО будут вынуждены принять «решительные меры».

Посол добавил, что, по его мнению, власти Канады должны помочь Украине войти в НАТО, поскольку это будет способствовать усилению боеспособности страны и снизит энергетическую зависимость Евросоюза от России.