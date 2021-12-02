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Будущее Тома Холланда в Marvel предрешено

Будущее Тома Холланда в Marvel предрешено — его не отпустят и впереди большой контракт.

«Перейдем к следующим»: будущее Тома Холланда в Marvel предрешено

После завершения съемок в «Нет пути домой» Том Холланд признался, что ничего не знает о своем будущем в киновселенной Marvel. Главный Питер Паркер последних лет предполагал, что завяжет с супергероикой, а сегодня об этом наконец высказались и руководители студии.

«Это не последний фильм, который мы сделаем с Marvel. И не последний фильм о Человеке-пауке. Мы уже готовимся к производству следующей картины», — заявила Эми Паскаль, продюсер «Нет пути домой» в интервью Fandango.

Кинодел также уточнила, что Том Холланд от Marvel в ближайшем будущем никуда не денется. Видимо, контракт уже подписан:

«Мы рассматриваем эти три фильма как единое целое, и теперь перейдем к следующим трем. Это не последний наш фильм в MCU с Томом Холландом».

2 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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