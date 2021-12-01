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«Волк с Уолл-Стрит» назвал мемные криптовалюты бессмысленным мусором

Настоящий «Волк с Уолл-Стрит» назвал мемные криптовалюты бессмысленным мусором. Известный финансист считает, что мир «просто сошел с ума».

Джордан Белфорт

Бывший брокер Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-Стрит», раскритиковал мемные криптовалюты и назвал их бесполезными. В интервью The Sun он сказал, что сейчас на рынке появляется все больше цифровых активов, главная цель которых — разлучить инвесторов с их деньгами.

Экс-брокер назвал мемные криптовалюты «дерьмовыми монетами». Белфорт уверен, что такие монеты были созданы ради шутки, а некоторые активы, появившиеся на рынке недавно, и вовсе являются откровенным мошенничеством, а их создателей нужно посадить в тюрьму. «Я поклонник блокчейна, но есть много чепухи, много дерьмовых монет, которые не служат никакой цели и служат только для того, чтобы люди остались без денег», — указал он. «Вы слышите сумасшедшие истории о людях, зарабатывающих миллионы и миллиарды, но на каждого такого человека приходится 10 или 100 тысяч человек, получивших серьезный убыток», — добавил Белфорт.

1 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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