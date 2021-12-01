Во Франции спустили на воду вторую атомную подлодку нового поколения

Французская судостроительная компания Naval Group выкатила из цеха вторую атомную подводную лодку проекта «Барракуда» — «Дюге-Труэн». Как сообщает Presse de La Manche, ВМС Франции должны получить «Дюге-Труэн» в конце 2022.

Проект атомных подводных лодок «Барракуда» стартовал в конце девяностых. Эти корабли должны постепенно заменить во французском флоте атомные подлодки типа «Рюби», которые стоят на вооружении с восьмидесятых.

Головной корабль проекта «Сюффрен» вошел в состав ВМС Франции прошлой осенью. Еще пять подводных лодок этого типа — «Дюге-Труэн», «Турвиль», «Де Грасс», «Казабьянка» и «Рюби» — строятся. Последнюю из них должны передать флоту в 2029 году.

«Дюге-Труэн» заложили в 2009 году. Как и у других подлодок ее класса, ее водоизмещение — 5,3 тысячи тонн при длине 99,5 метра и ширине 8,8 метра. Корабль может развивать скорость до 25 узлов и оснащен атомным реактором K15 мощностью 150 мегаватт.

«Дюге-Труэн» 26 ноября выкатили из цеха верфи «Лобеф». Теперь подводную лодку ждут финальные достроечные работы и тестирование, после чего ее спустят на воду в конце декабря или начале 2022 года. Французскому флоту «Дюге-Труэн» должны передать к концу 2022 года.