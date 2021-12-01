США исключили FARC из списка террористических организаций Физики впервые зарегистрировали нейтрино на Большом адронном коллайдере » «Веном 2» находится под угрозой запрета в Китае «Веном 2» находится под угрозой запрета в Китае — а все из-за того, что сказал Том Хардли. Второй «Веном» вышел в большинстве стран мира ещё в октябре, став одним из самых кассовых фильмов 2021 года на фоне продолжающейся пандемии. Однако кинокомикс с Томом Харди всё ещё не выпустили в Китае, хотя это один из крупнейших рынков в плане кинотеатральных сборов. В недавнем материале Variety отмечается, что фильму могут отказать в прокатном удостоверении из-за расистских высказываний, которые Том Харди сделал в 2012 году во время продвижения драмы «Самый пьяный округ в мире». В мае 2012-го во время интервью для Vulture отметили, что Харди сравнивают с актёром Марлоном Брандо. При этом сам Харди признал, что не видел многих культовых фильмов с этим актёром. В ходе интервью Харди вспомнил фильм «Чайная церемония» 1956 года, отметив, что Брандо играл там «китайца». Хотя на самом деле актёр исполнил там роль японца-переводчика по имени Сакини, для чего носил грим и говорил с сильно искажённым акцентом. Действие самой картины разворачивается в Японии, а не в Китае — это сатирическая драма о солдатах во времена американской оккупации страны после Второй мировой войны. Во время разговора также напомнили о другом персонаже-японце, которого сыграл американский актёр — мистере Юниоси в исполнении Микки Руни из «Завтрака у Тиффани. Харди тоже назвал эту роль «отличной». Variety пишет, что в Китае высказывания Харди посчитали оскорбительными и расистскими, поскольку он назвал японского персонажа «китайцем». Однако, несмотря на это, у актёра по-прежнему много фанатов в стране, которые поддерживают его. Действительно ли эти высказывания стали причиной недопуска «Венома 2» к прокату в Китае, неизвестно, но Variety отмечает, что это серьёзная финансовая потеря для Sony, которая сильно полагалась на этот рынок. Ранее СМИ сообщали, что под цензуру попали «Шан-Чи» и «Вечные» от Marvel. Оба фильма пока так и не вышли в Китае.