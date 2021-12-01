В Греции введут ежемесячный штраф в 100 евро для людей старше 60 лет, которые отказываются от вакцинации

Власти Греции решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны старше 60 лет. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса сообщает BBC News.

До 16 января жители Греции старше 60 лет должны записаться на прием к врачу и получить первую дозу вакцины, объявил премьер. В противном случае каждый месяц им придется платить административный штраф в 100 евро. Как отмечает Reuters, размер средней пенсии в стране — 730 евро. Вырученные от штрафов деньги будут собирать в специальный фонд для финансирования больниц.

Решение об обязательной вакцинации Мицотакис объяснил тем, что в больницы страны в основном попадают непривитые жители этой возрастной категории. «Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья», — заявил глава правительства.

Мицотакис уточнил, что предлагаемая мера еще должна пройти парламентское голосование, но ожидается, что законодатели ее примут. Оппозиционная левая партия «Сириза» назвала нововведения «карательными».

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Греции вакцинирован 61% населения, которое оценивается в 10,7 миллионов человек. При этом 520 тысяч непривитых — жители страны старше 60 лет, сообщил Минздрав Греции.

С февраля 2022 года обязательную вакцинацию для всех жителей собирается ввести Австрия. Пока в стране готовят законодательную основу для этих мер. По информации СМИ, власти рассматривают возможность штрафовать тех, кто откажется от прививки, на сумму до 7200 евро.