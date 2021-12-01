Стартовали съемки продолжения боевика «Эвакуация»

Начались съемки боевика «Эвакуация 2», в котором главную роль исполняет австралийский актер Крис Хемсворт. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram режиссер Сэм Харгрейв. Из опубликованного им видеоролика следует, что съемки проходят в довольно суровых климатических условиях — в сильную метель.

«Что ж, это завершение первого дня «Эвакуации 2″ на железнодорожный станции. Сегодня у нас много снега, но на камере он выглядит довольно здорово. Так что, поехали», — прокомментировал он.

Напомним, что выпущенная в 2020 году «Эвакуация» стала полнометражным режиссерским дебютом Харгрейва после того, как он занимался постановкой трюков для нескольких известных фильмов, в том числе «Первый мститель 2: Другая война». Джо Руссо и Энтони Руссо, режиссеры «Другой войны», написали сценарий фильма и стали его продюсерами.

Хемсворт сыграл наемника Тайлера Рейкера, которому поручается опасная миссия — вызволить из плена сына влиятельного наркобарона. Ему противостоят боевики из конкурирующего клана. Ранее был представлен тизер второй части, из которого стало ясно, что главный герой смог выжить, несмотря на все ранения, полученные в финальном бою.

«Эвакуация 2» выйдет в стриминге Netflix в 2022 году.