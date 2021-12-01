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США раскрыли цель создания военного альянса AUKUS

Курт Кэмпбелл

США раскрыли цель создания военного альянса AUKUS — защита союзников, и ограничение экспансии Китая.

Цель создания военного альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS — противодействие Китаю. Об этом рассказал координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности (СНБ) США Курт Кэмпбелл.

Политик призвал тех, кто критикует создание нового оборонного блока, задаться вопросом о причинах этой инициативы. «В основе лежит очевидная тревога о том, что мы видели в плане определенных действий и политики Китая», — раскрыл он.

Представитель СНБ подчеркнул, что у американской стороны есть уверенность в своей роли в будущем. По его словам, несколько лет назад между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном не было такого плотного сотрудничества, однако деятельность Пекина сблизила страны.

Ранее стало известно, что США расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии в рамках стратегии сдерживания КНР. В американском Минобороны рассказали, что Вашингтон намерен разместить в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию.

1 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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