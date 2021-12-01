США исключили FARC из списка террористических организаций

Администрация президента Джо Байдена формально исключила бывшую партизанскую армию Колумбии FARC из списка террористических организаций, заявив, что этот статус больше не оправдан.

Исключение FARC, название которой расшифровывается как Революционные вооруженные силы Колумбии, произошло через пять лет после того как организация подписала мирное соглашение, направленное на завершение полувековой истории политических атак и борьбы, убийств и похищений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что FARC «больше не существует как единая организация, которая занимается терроризмом или террористической деятельностью или имеет возможность или намерения заниматься этим».

Сегодня FARC считается политической партией и имеет гарантированную долю мест в колумбийском парламенте.