Рианна беременна от неизвестного любовника — так во всяком случае считают ее поклонники и желтая пресса.

33-летняя знаменитость появилась на церемонии инаугурации президента Барбадоса в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. Поклонники обратили внимание, что у певицы выступает округлившийся живот. В связи с этим они предположили, что Рианна ждет первого ребенка от своего возлюбленного, рэпера ASAP Rocky.

«Она точно беременна! У нее никогда не было такого живота», «Я очень рада за нее», «Я в шоке, мои поздравления!», «Этот ребенок будет невероятно красивым», «Я счастлива за нее. Она заслуживает этого, если это действительно то, чего она хочет. Я надеюсь, что это событие укрепит их семью, и они преодолеют любые препятствия на своем пути», — писали они.

Однако другие пользователи сети высказали противоположное мнение. «Медиа всегда хотят зацепить читателей новостями о беременности. Думаю, это очередной фейк», «Я не верю в это», «Это не может быть правдой», «Если бы она забеременела, то лучше скрывала бы свою фигуру», «Она точно не беременна», — высказывались юзеры.

На данный момент Рианна никак не прокомментировала происходящее.