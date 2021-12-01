Пенсионерка сбросила 41 килограмм и занялась эротическими танцами

Мэрилин Берси утверждает, что с детства была полным ребенком. К 15 годам она весила 95 килограммов и продолжала полнеть. Позднее мать заставила девушку похудеть, но она быстро набрала потерянные килограммы. Так продолжалось большую часть ее жизни: она то худела, то полнела вновь. Берси всерьез занялась своим весом, когда ей было уже за 45, и к 66 годам сбросила 41 килограмм.

Когда ее муж умер, а дети выросли и разъехались, женщина поняла, что у нее никого не осталось. «Я чувствовала себя потерянной, — вспоминает она. — Я больше никому не мать — у меня были дети, но они больше во мне не нуждаются. Я никому не жена. Никому не дочь. Кто же теперь Мэрилин?»

Именно в этот период своей жизни Берси увидела рекламу группы бурлеска и решила туда записаться. Ее смущала разница в возрасте с другими участницами представления, но опасения оказались напрасными. Она придумала себе псевдоним Фокси Ля Мер и с тех пор выступает в бурлеск-шоу.

«Теперь я точно знаю, кто такая Мэрилин, — говорит Берси. — Она — это Фокси Ля Мер». По ее словам, несмотря на почтенный возраст, она чувствует себя сексуальнее, чем в молодые годы. «И кто рискнет мне сказать, что чувствовать себя так на старости лет нельзя?» — спрашивает она.

Бурлеск — разновидность театрального эротического шоу, которая пользовалось популярностью в начале ХХ века и возродилась в 1990-е годы. Его считают прообразом современного стриптиза.