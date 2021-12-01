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Николас Кейдж сыграет Дракулу

Universal выпустит фильм о слуге Дракулы. Слугу сыграет Николас Холт, Дракулу — Николас Кейдж 

Режиссёром станет Крис Маккей, снявший «Войну будущего».

Николас Кейдж в «Поцелуе вампира»

Фильм получил название «Ренфилд», в честь главного героя, который служит Дракуле. Действие должно развернуться в наши дни, а по жанру фильм будет комедией.

Ренфилда сыграет Николас Холт, известный по сериалу «Великая» и роли Зверя в «Людях Икс», Дракулу — Николас Кейдж.

Сценарий фильма основан на идее Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»), которую взял за основу Райан Ридли, работавший ранее над «Риком и Морти». Режиссёром должен был стать Декстер Флетчер («Рокетмен»), но его заменил Крис Маккей, который помимо «Войны будущего» снял «Лего Фильм: Бэтмен».

Дата выхода и остальной актёрский состав «Ренфилда» не раскрываются.

1 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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