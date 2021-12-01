Николас Кейдж сыграет Дракулу

Universal выпустит фильм о слуге Дракулы. Слугу сыграет Николас Холт, Дракулу — Николас Кейдж
Режиссёром станет Крис Маккей, снявший «Войну будущего».
Фильм получил название «Ренфилд», в честь главного героя, который служит Дракуле. Действие должно развернуться в наши дни, а по жанру фильм будет комедией.
Ренфилда сыграет Николас Холт, известный по сериалу «Великая» и роли Зверя в «Людях Икс», Дракулу — Николас Кейдж.
Сценарий фильма основан на идее Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»), которую взял за основу Райан Ридли, работавший ранее над «Риком и Морти». Режиссёром должен был стать Декстер Флетчер («Рокетмен»), но его заменил Крис Маккей, который помимо «Войны будущего» снял «Лего Фильм: Бэтмен».
Дата выхода и остальной актёрский состав «Ренфилда» не раскрываются.
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