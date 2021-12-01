Найдена самая близкая друг к другу пара черных дыр

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле пару сверхмассивных черных дыр — они находятся на рекордно близком расстоянии друг с другом, поэтому скорее всего в скором времени сольются в один объект:

Обе черные дыры расположены в галактике NGC 7727 — это примерно в 89 млн световых лет от Земли. Кажется, что это много, но в космических масштабах — нет. Предыдущая подобная пара была еще дальше, в 470 млн световых лет.

Эти сверхмассивные черные дыры находятся всего в 1 600 световых годах друг от друга и они сближаются.

Небольшое расстояние и скорость указывают на то, что они сольются в одну чудовищную черную дыру. Это, вероятно, произойдет в течение следующих 250 млн лет. Хольгер Баумгардт, соавтор исследования.

Более крупная черная дыра в паре находится прямо в центре галактики — она в 154 млн раз тяжелее Солнца. Вторая — сравнительно небольшая — составляет 6,3 млн солнечных масс. Астрономы предположили, что ранее она была ядром другой галактики, которая слилась с NGC 7727 около миллиарда лет назад.

Галактика NGC 7727

NGC 7727 не похожа на типичную галактика — у нее есть аморфные спиральные рукава и необычные потоки звезд во внешних областях. Два ярких объекта вблизи центра считались сверхмассивными черными дырами, но это не было подтверждено. Теперь исследователи подтвердили эту информацию и могут делать выводы и о других галактиках, в которых могут скрываться сверхмассивные черные дыры.