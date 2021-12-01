Министр обороны Украины связал напряженность на российской границе с предстоящей встречей Путина и Байдена

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что напряженная ситуация на украинско-российской границе может быть инициирована российской стороной для укрепления переговорных позиций президента РФ Владимира Путина в преддверии его возможной встречи с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодняшние события, скорее всего, связаны с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний таким образом пытается усилить свою переговорную позицию», — считает Резников.

По его словам, весной 2021 года ситуация на границе была еще более напряженной. Министр указал, что тогда россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения. Вместе с тем в то время не было такого волнения инвесторов, как сегодня.

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен пригрозил России «серьезными последствиями», если она продолжит свои «агрессивные действия» в отношении Украины. Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен также предупредила, что Россия понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украине, поскольку украинские войска сейчас гораздо сильнее, чем в 2014 году.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Между тем газета The Washington Post пишет, что Байден и его помощники ведут подготовку к беседе американского лидера в виртуальном формате с российским президентом в декабре текущего года. В статье указано, что глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву в начале ноября обсуждал возможность очной встречи российского и американского президентов в начале следующего года.

По информации СМИ, в Белом доме рассматривают возможные варианты сдерживания вторжения российских военных на территорию России, в том числе и посредством увеличения военной помощи Киеву и введением санкций. «Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце», — пишет газета.