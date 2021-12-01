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Маск представил новый продукт Tesla — киберсвисток, который стоит 50 долларов

Илон Маск представил новый продукт своей компании Tesla — киберсвисток, который стоит 50 долларов. Маск считает, что лучше купить его, чем «глупую тряпочку Apple» для полировки дисплеев за 19 долларов.

Форма киберсвистка вдохновлена дизайном Cybertruck — электрического пикапа Tesla, презентация которого прошла в 2019 году. Компания обещала начать производство Cybertruck в 2021-м, но отложила запуск на год.

На сайте Tesla говорится, что свисток — это «коллекционная вещь премиум-класса, сделанная из полированной нержавеющей стали». И что она уже раскуплена. На Ebay свисток уже перепродают по цене от 100 до 2500 долларов.

1 декабря, 2021 | Tags: | Category: США
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