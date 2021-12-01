Лукашенко заявил о признании Минском аннексии Крыма Россией

Александр Лукашенко заявил в интервью, что Крым «юридически» и «по факту» является территорией России. Он договорился с Путиным посетить полустров, сообщив, что намерен начать поездку с Севастополя. Согласно международному праву, территория была аннексирована у Украины в 2014 году.

По словам Лукашенко, которого власти многих стран мира не признают летимным президентом Беларуси, «Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума», — цитирует его государственное агентство БелТА. Будет ли это решение формализовано — не уточняется.

В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает аннексированный Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять на полуостров продукцию. Там до сих пор из-за опасения санкций официально не присутствуют российские федеральные компании.

Ещё раньше белорусский лидер заявлял, что от признания аннексии его останавливала угроза санкций и договорённости с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Отношения двух стран резко ухудшились после того как новый президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать итоги белорусских президентских выборов, а Киев присоединился к западным санкциям против Минска.