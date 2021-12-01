Лукашенко попросил у Путина ядерное оружие

«Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — сказал он.
Какое именно оружие будет размещено, станет предметом отдельных договоренностей. «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы», — заявил Лукашенко.
«Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — добавил он.
Утративший легитимность в глазах Запада и едва не потерявший власть в результате массовых протестов в августе 2020 года, Лукашенко стал чаще рассуждать о ядерной войне после того, как Евросоюз ударил по Белоруссии жесткими экономическими санкциями и подготовил очередной, пятый пакет, вступающий в силу 1 декабря.
В интервью BBC News, комментируя миграционный кризис на границе с Польшей, он заявил, что если в Белоруссии будет развязана война с участием НАТО, то в нее будет втянута и Россия, имеющая второй в мире арсенал ядерных боезарядов.
«Это ядерная война», — сказал Лукашенко, добавив, что страны Европы еще не рассчитались с Белоруссией за Вторую мировую.
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