Лукашенко попросил у Путина ядерное оружие

Белоруссия намерена предложить разместить на своей территории российское ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости во вторник правитель республики Александр Лукашенко.Потерявшая статус ядерной державы при распаде СССР и добровольно сдавшая больше тысячи тактических ядерных боеголовок в обмен на суверенитет, Белоруссия, по словам Лукашенко, может разместить российские ракеты, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

«Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — сказал он.

Какое именно оружие будет размещено, станет предметом отдельных договоренностей. «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы», — заявил Лукашенко.

«Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — добавил он.

Утративший легитимность в глазах Запада и едва не потерявший власть в результате массовых протестов в августе 2020 года, Лукашенко стал чаще рассуждать о ядерной войне после того, как Евросоюз ударил по Белоруссии жесткими экономическими санкциями и подготовил очередной, пятый пакет, вступающий в силу 1 декабря.

В интервью BBC News, комментируя миграционный кризис на границе с Польшей, он заявил, что если в Белоруссии будет развязана война с участием НАТО, то в нее будет втянута и Россия, имеющая второй в мире арсенал ядерных боезарядов.

«Это ядерная война», — сказал Лукашенко, добавив, что страны Европы еще не рассчитались с Белоруссией за Вторую мировую.