 
«  
  »

Китай испытал систему частично-орбитального бомбометания

Испытанное в июле Китаем оружие представляет собой систему частично-орбитального бомбометания. Заявление заместителя начальника Космических сил по операциям генерала-лейтенанта Чанса Зальцмана передает Breaking Defense.

Военный подтвердил предположения о характере протестированного Пекином оружия, высказывавшиеся ранее экспертами. «Я думаю, что слова, которые мы используем, важны, чтобы мы точно понимали, о чем здесь говорим. Я слышу такие вещи, как гиперзвуковые ракеты, а иногда я слышу суборбитальные», — заявил генерал-лейтенант.

По его словам, речь идет о совершено другом оружии, которое «может оставаться на орбите столько, сколько определит пользователь, после чего сбрасывается». Зальцман отметил, что данная технология является очень передовой, и США необходимо быстро определиться с тем, каким образом ее следует сдерживать.

Издание напоминает, что ранее подобные системы разрабатывал СССР.

В ноябре американское издание The Drive заметило, что проведенное 27 июля испытание может указывать на совершенный Китаем прорыв в гиперзвуковых технологиях. В публикации утверждается, что в ходе теста от китайского гиперзвукового летательного аппарата отсоединилось некоторое изделие, вероятно, управляемая ракета, цели и задачи которой для США остаются неясными.

1 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  