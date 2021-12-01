Генри Кавилл завершил съемки в продолжении фильма «Энола Холмс»

Актер Генри Кавилл, которого скоро можно будет увидеть во втором сезоне «Ведьмака», завершил съемки в продолжении фильма «Энола Холмс» — экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

Об этом он рассказал в своем Instagram, где опубликовал также видео с ночной пробежки.

Кавилл играет в детективной картине сыщика Шерлока Холмса — брата главной героини. Главную роль исполнила Милли Бобби Браун. Хелена Бонем Картер вновь сыграет мать Энолы.

Когда состоится премьера второй части на сервисе Netflix, неизвестно.

Книжный цикл Спрингер «Тайны Энолы Холмс» включает шесть романов, вышедших с 2006 по 2010 год. В центре сюжета оказывается младшая сестра великого сыщика, которая тоже является весьма способным детективом, обладающим острым умом.