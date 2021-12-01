Дочь покойного Пола Уокера в годовщину его смерти показала архивное фото с отцом

30 ноября, годовщина смерти актера. Его дочь Мидоу в этот день опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором изображена еще совсем маленькой вместе со своим папой. На снимке Пол обнимает улыбающуюся дочь и целует в щечку.

Также Мидоу умилила обращением к своему покойному папе. Девушка отметила, что ей не хватает отца, также она скучает по нему.

«Безгранично люблю и скучаю. Сегодня, как и каждый день, я благодарна, что ты дал мне жизнь и любовь. И ты мой лучший друг», — трогательно обратилась к Полу Мидоу.

Отметим, Пол Уокер стал популярным благодаря роли Брайана О’Коннора в фильмах «Форсаж». Актер успел сняться в нескольких частях франшизы, однако его жизнь трагически оборвалась. 30 ноября 2013 года актер погиб в автокатастрофе вместе со своим другом.

Когда Пол Уокер умер, его дочери, Мидоу, было всего 15 лет.