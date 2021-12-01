Бенедикт Камбербэтч поразил своим образом в «Кошачьих мирах Луиса Уэйна»

Бенедикт Камбербэтч подошел к работе над ролью с максимальной серьезностью. В сети показали фото, как он перевоплотился до неузнаваемости. Поклонники высоко оценили работу гримеров, а Бенедикта считают невероятным актером.

Более того, создатель фильма Уилл Шарп рассказал, что актер по несколько часов в день тренировался с учителем, чтобы убедительно работать в кадре используя различные техники рисования.

Реакция сети

«Гримеры – настоящие волшебники!»;

«Фильм просто невероятный»;

«Грим всегда куда лучше графики. Бенедикт – красавец»;

«Камбербэтч – невероятный актер, но этот фильм уж слишком грустный»;

«Фильм замечательный»;

«Тяжелый фильм»;

«Поседел за один день»;

«Очень хороший фильм!»;

«Замечательный фильм, невероятный актер»;

«Бенедикт, скрывающий боль»;

«Как быстро летит время, я еще помню его молодым»;

«Фильм очень эмоциональный».

Бенедикт Камбербэтч о своей роли в фильме

Сам же актер с особым трепетом вспоминает свое участие в съемочном процессе, работе над ролью, а также о своем герое.

Луис Уэйн был чрезвычайно талантливым, а своим эксцентризмом он озарил весь мир. Его любили и уважали несколько поколений, но впоследствии о нем забыли, не в последнюю очередь из-за того, что он не занимался самопрезентацией – его просто не интересовали такие вещи, – поделился Камбербэтч.

По словам актера, справедливость все же взяла верх – поклонники вспомнили о нем еще при жизни. «Хочется верить, что наш фильм продолжит эту традицию и расскажет еще большему количеству людей о многогранном художнике», – дополнил он.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: сюжет

Историческая драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» посвящена жизни выдающегося британского художника Луиса Уэйн, который жил в Лондоне в 1860 – 1939 годах и рос старшим ребенком в семье, где у него было пять сестер, ни одна из которых не вышла замуж. Чтобы прокормить всех, он много работал, иллюстрировал сотни книг для детей. Открытки с рисунками Уэйна стали популярными. Последние годы художник страдал от шизофрении. Изменение стиля его работ со временем исследуется в учебниках по психиатрии.