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В Швеции впервые назначили министром трансгендера

Новым министром образования Швеции назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом. Это первая трансперсона на посту в правительстве страны. Об этом сообщает шведский портал Expressen.

51-летняя Килблом ранее была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере. В 2015 году она призналась в том, что сделала трансгедерный переход. Она также издала автобиографическую книгу «»А теперь я буду тебе нравиться?» Рассказ об идентичности». В ней она раскрывает тему страха быть отвергнутым, высмеянным и непринятым.

На пост Килблом назначила первая в истории Швеции женщина-премьер, член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

30 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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