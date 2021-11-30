На Италию и Испанию обрушились ливни и снегопады Marvel планируют снять еще одну трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом » В Швеции впервые назначили министром трансгендера Новым министром образования Швеции назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом. Это первая трансперсона на посту в правительстве страны. Об этом сообщает шведский портал Expressen. 51-летняя Килблом ранее была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере. В 2015 году она призналась в том, что сделала трансгедерный переход. Она также издала автобиографическую книгу «»А теперь я буду тебе нравиться?» Рассказ об идентичности». В ней она раскрывает тему страха быть отвергнутым, высмеянным и непринятым. На пост Килблом назначила первая в истории Швеции женщина-премьер, член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.