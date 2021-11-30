В «эпицентре омикрон-штамма» в ЮАР каждая десятая госпитализация приходится на детей до двух лет

В столичном округе ЮАР уже каждая десятая госпитализация с омикрон-штаммом ковида пришлась на маленьких детей — до двух лет. И это уже больше госпитализаций, чем в прошлые волны пандемии в ЮАР, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний.

Округ Цване, где находится столица ЮАР Претория, стал эпицентром распространения штамма «омикрон». Доля детей среди госпитализированных пациентов возросла по сравнению с прошлыми «волнами».

Как заявила специалист по общественному здравоохранению Ваасила Джассат, у малышей незрелая иммунная система, они также не вакцинированы, и поэтому больше подвержены риску. Нельзя исключать, что рост количества госпитализаций может быть связан с дополнительной перестраховкой со стороны родителей, которые опасаются лечить таких маленьких детей дома, отметила она. Джассат также напомнила, что аналогичная тенденция наблюдалась и во время третьей волны, когда в ЮАР преобладал дельта-штамм.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о появлении и распространении нового штамма ковида — его назвали «омикрон». Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант вируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирус