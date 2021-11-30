Усик рассказал о самой тяжелой тренировке в жизни

По словам украинца, это произошло во время подготовки к Олимпиаде 2012 года в Лондоне и стало самой тяжелой тренировкой в его жизни. Усик отметил, что преодолел дистанцию за пять часов и три минуты.

«Меня потом два дня штормило. Я за руль не садился», — рассказал боксер. Усик также отметил, что ощущение того, что заплыв продолжается, не покидало его некоторое время даже во время еды.