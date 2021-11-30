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Умер режиссер фильма «Тегерн 43» Владимир Наумов

Умер режиссер Владимир Наумов

Народный артист СССР, советский и российский кинорежиссер Владимир Наумов скончался.

Знаменитости не стало 29 ноября в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. Известие подтвердил его сын, художник Алексей Наумов. Причина смерти пока неизвестна.

Отметим, Наумов родился 6 декабря в 1927 году. Знаменитость снял такие ленты, как «Тарас Шевченко», «Бег», «Тегеран-43», «Мир входящему» и «Легенда о Тиле». Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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