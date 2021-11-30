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Продюсер «Человека-паука» принципиально не собирается объяснять трейлеры

Продюсер «Человека-паука» не собирается объяснять трейлеры

К премьере готовится долгожданный фильм «Человек-паук: Нет пути домой», который преподнесет немало сюрпризов. Пока вокруг ленты ходит множество слухов.

Поговаривают, что в фильм вернутся актеры, ранее игравшие «дружелюбных соседей» — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Пока фанаты с лупой ищут намеки на это в трейлерах, продюсер фильма Эми Паскаль хранит интригу.

«Мы не хотим портить людям впечатление, понимаете? Главная проблема современных фильмов заключается в том, что люди знают все до того, как войдут в кинотеатр. Мы хотим, чтобы люди получили полный опыт и впечатления, когда пойдут на фильм», — цитирует Паскаль портал Fardango.

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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