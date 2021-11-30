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Перекупщики начали продавать билеты на фильм «Человек-паук: Нет пути домой» — цены на них достигают 25 тысяч долларов

Перекупщики начали продавать билеты на фильм «Человек-паук: Нет пути домой» — цены на них достигают 25 тысяч долларов
  • Предпродажи билетов на фильм с Томом Холландом стартовали в США 29 ноября. Большого наплыва желающих не выдержали сайты нескольких крупных кинотеатров, включая AMC и Cinemark.
  • СМИ сообщают, что «Человеком-пауком» заинтересовались и перекупщики, которые начали продавать билеты на фильм в десятки раз дороже. Так, на eBay стоимость билетов достигает 25 тысяч долларов. Стандартная стоимость в кинотеатрах США составляет 20 долларов.
  • Один из пользователей также предложил купить у него NFT-билет как минимум за пять тысяч долларов — в том случае, если он выиграет в розыгрыше. В противном случае он обещает полный возврат средств.
  • Помимо этого на eBay можно найти аукционы, где уже есть ставки от пользователей — они предлагают за билет как минимум 100 долларов.

«Человек-паук: Нет пути домой» — один из самых ожидаемых фильмов 2021 года. Аналитики считают, что он может стать первым с начала пандемии, кассовые сборы которого в США превысят 100 миллионов долларов за первый уикенд.

Ранее продюсер кинокомикса подтвердила, что Sony и Marvel уже работают над следующей трилогией о супергерое, к роли которого вернётся Том Холланд.

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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