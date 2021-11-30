На Италию и Испанию обрушились ливни и снегопады

Предупреждения об опасных погодных условиях жители получили в понедельник, 29 ноября. Оранжевый уровень зафиксировали в южной части итальянской коммуны Кампания и в регионе Калабрия. Желтый уровень определили для регионов Абруццо, Базиликата, Лацио, Молизе, Сицилия, Умбрия и для острова Сардиния. Некоторые части страны пострадали от штормов и ураганов, на Сицилии выпало более 700 метров снега.

Предупреждения об изменении погоды разослали и в некоторых частях Испании — на севере автономного сообщества Страна Басков и в области Кантабрия, где был риск выхода рек из берегов. В итоге некоторые улицы затопили переполнившиеся водой реки Нервьон, Кадагуа и Асон. По предварительным данным, в результате аномалий никто не погиб, однако спасателям пришлось помогать автовладельцам.