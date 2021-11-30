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Marvel планируют снять еще одну трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом

Marvel планируют снять еще одну трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом

В декабре должен выйти в мировой прокат третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, а в Marvel уже думают о продолжении сотрудничества с актером. Об этом рассказала продюсерка трилогии Эми Паскаль.

По ее словам, это не последний фильм, который студия делает с Холландом. Более того, в Marvel уже разрабатывают новую трилогию про Человека-паука, где он играл бы главную роль. Но перед тем супергерою в исполнении актера придется пройти ранее невиданные испытания в мультивселенной. Кроме того, Паскаль не исключила, что к Спайдермену Питеру Паркеру может присоединиться Спайдермен Майлз Моралес из анимационного фильма Sony.

«Это не последний фильм, который мы собираемся снимать с Marvel, и это не последний фильм о Человеке-пауке. Мы готовимся к съемкам следующей картины о Пауке с Томом Холландом и Marvel», – сказала изданию Паскаль.

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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