Маємо знову об’єднатися навколо ідеалів Гідності і Свободи – Порошенко у річницю розгону Майдану

Вісім років тому історія сучасної України поділилась на до і після… В ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності відбулось звіряче побиття студентів “беркутом”. Тієї листопадової ночі жорстокий режим Януковича перейшов останню межу.

Цей момент став спусковим гачком для нашого народу. І вже 1 грудня на вулиці Києва вийшли близько мільйона обурених людей. Вийшли, щоб показати силу, здатну рушити найавторитарніші режими. І гасло “Україна – це Європа!” автоматично змінилось на “Банду геть!”. А далі були майже 100 днів виснажливої боротьби і смерті Небесної Сотні. Та ціна, яку заплатила Україна за право самій визначати своє майбутнє.

Зараз, коли президент Зеленський намагається побудувати в Україні авторитарний режим лукашенківського чи путінського взірця – маємо знову об’єднатися навколо ідеалів Гідності і Свободи. І ніколи не забувати про ті страшні події і тих, хто тоді віддав найцінніше – своє життя. Без них – наша реальність сьогодні могла б бути зовсім іншою.