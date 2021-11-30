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«Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном стало самым просматриваемым фильмом в истории Netflix

"Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном стало самым просматриваемым фильмом в истории Netflix

Новый комедийный боевик «Красное уведомление» стал самым популярным фильмом Netflix по просмотрам.

Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель одной из главных ролей Дуэйн Джонсон.

Джонсон не сообщает никаких цифр, однако ранее было известно, что предыдущий лидер платформы — «Птичий короб» с Сандрой Буллок — занимал первое место с 282 млн часами просмотров.

Напомним, сценаристом и режиссером «Красного уведомления» выступил Роусон Маршалл Тербер («Небоскреб»). Главные роли кроме Джонсона также сыграли Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Лента рассказывает историю агента Интерпола (Джонсона), самой разыскиваемой в мире похитительницы произведений искусства (Гадот), которая хочет украсть яйцо Клеопатры, и величайшего афериста (Рейнольдс).

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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