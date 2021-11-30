Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение «омикрона»

Предотвратить распространение нового штамма коронавируса омикрон невозможно, а принятые меры направлены лишь на максимально длительное сдерживание нового варианта COVID-19. Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Определенные меры нужно было предпринять не для того, чтобы не пустить вирус в Европу или в другие части света. Я думаю, все понимают, что это невозможно, но чтобы максимально замедлить его распространение и дать европейским органам здравоохранения и нашим поставщикам вакцин время адаптироваться», — признали в Еврокомиссии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал усилить контроль за распространением омикрон-штамма, чтобы не позволить миру «закрыться» и вновь прервать экономическое взаимодействие. «Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих, наряду с другими возможными и эффективными мерами», — заявил генсек.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.