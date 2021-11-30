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Ченнинг Татум опять станцует стриптиз

Снова за старое: Ченнинг Татум опять станцует стриптиз

Знаменитый голливудский актер Ченнинг Татум рассказал о том, что в разработке находится новый фильм о приключениях стриптизера Майка. Фильм «Супер Майк», снятый Стивеном Содербергом, а также его продолжение стали крупными хитами.

Теперь же Татум поделился в Instagram снимком титульного листа сценария к новой части франшизы, чем вызвал бурю эмоций у своих поклонников.

В подписи к посту Ченнинг призвал мир обратить внимание на возвращение легендарного персонажа. Напомним, актер также выступал сопродюсером первых двух фильмов.

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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