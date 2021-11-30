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Amazon выпустил тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Продолжение шоу о домохозяйке, ставшей стендап-комиком, начнёт выходить 18 февраля 2022 года.

Действие четвёртого сезона развернётся в 1960 году, а сюжет расскажет о том, как Мириам Мейзел пытается стать ведущей участницей выступлений стендап-комиков. При поддержке своего менеджера Сюзи Майерсон она находит работу, на которой ей дают полную творческую свободу, но после этого начинает отдаляться от своих близких.

Четвёртый сезон «Удивительной миссис Мейзел» начнётся с двух эпизодов, которые выпустят 18 февраля 2022-го. Остальные будут выпускать по два каждую неделю; всего в сезон войдёт восемь серий.

«Удивительная миссис Мейзел» выходит в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video с 2017 года. Сериал получил высокие оценки критиков, а также выиграл 20 премий «Эмми» и три «Золотых глобуса», в том числе в номинации «Лучшая комедия».

30 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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