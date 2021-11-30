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«Європейська Солідарність» вийшла на перше місце, її підтримка росте – опитування КМІС

Євросолідарність

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за партію «Європейська Солідарність» проголосували б 14,8% від усіх опитаних та 17,1% серед тих, хто визначився, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце, її рейтинги продовжують зниження. За неї готові голосувати 13% від усіх опитаних, або 15% серед тих, хто визначився.

В опитування, яке КМІС провів у жовтні 2021 року, за «ЄС» готові були голосувати 13,9% від усіх та 15,7% серед тих, хто визначився. За «Слугу народу» — 13,7% від усіх та 15,5% серед тих, хто визначився.

Інші партії мають такі рейтинги: «Батьківщина» — 11,5% від усіх опитаних, «Розумна політика» — 8,6%, ОПЖЗ – 8%,  «Сила і Честь» — 5,8%, Українська стратегія Гройсмана – 5%, Радикальна партія Олега Ляшка – 4,7%, «Наші» — 4,6%. Решта політсил мають значно нижчі показники.

«Європейську Солідарність» більшість опитаних називають головною і реальною опозицією до влади – так думають 28,6% опитаних. ОПЗЖ — 23,2%, «Батьківщину» 17,8%, партію «Голос» 4,4% опитаних.

30 ноября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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