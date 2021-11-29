В Беларуси пропала картошка

В Беларуси пропала картошка — явная нехватка «бульбы» ощущается в ряде регионов страны. Но в то же время местным СМИ запретили распространять «панические слухи». Начались закупки картошки за границей.

Белоруссия по стоимости картофеля на внутреннем рынке обогнала всех соседей. Цены на этот овощ взлетели в стране почти вдвое, и осенью Минск впервые начал импортировать национальный продукт во время сбора урожая.

Так, по данным Белстата, в октябре 2020 года килограмм картофеля стоил 74 копейки , а сейчас в среднем — 1,31 белорусских рубля. То есть подорожание на 77%. В Федерации профсоюзов республики насчитали еще больше — 90%. В Польше, России и на Украине клубнеплод сейчас дешевле.

При этом впервые в истории Белоруссия начала закупать картофель в сезон сбора урожая. Главным экспортером выступила Украина — 15,5 тыс. тонн. Импорт увеличился на 40% в годовом выражении. В республиканском Минсельхозпроде объясняют, что закупки в августе и сентябре предназначалась для промышленной переработки. Однако эксперты связывают это с ситуацией на внутреннем рынке.