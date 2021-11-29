Умер создатель «Леопольда»

Ушел из жизни известный советский мультипликатор Константин Романенко, работавший над созданием мультфильмов о коте Леопольда и Великолепном Гоше. Ему было 72 года.

Мужчина умер еще 18 ноября на даче в деревне Труфановка, но известно о его кончине стало лишь сегодня. Романенко внезапно почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Врачи «скорой» лишь зафиксировали смерть мультипликатора. По их словам, он скончался от разрыва аневризмы в мозгу.

Константин Романенко в 1975 году окончил курсы мультипликаторов при «Мульттелефильме», в 1983 году — Московский художественно-промышленный институт им. Строганова. В 1974-82 годах работал аниматором на «Мульттелефильме», в 1990-95 годах — на киностудии «Союзмультфильм».

Работал над созданием таких мультфильмов, как «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда», «Филипок», «Великолепный Гоша», «Бюро находок».