Том Форд раскритиковал популярный фильм «Дом Гуччи»

Том Форд — дизайнер, ранее занимающий должность креативного директора модного дома Gucci, остался недоволен фильмом «Дом Гуччи» с Леди Гагой, Джаредом Летом и Адамом Драйвером. Форд поделился своими мыслями в колонке для издания Airmail.News.

Просмотр ленты американский дизайнер описал словом «пережил» и заявил, что ещё несколько дней после фильма испытывал грусть. Также Том подметил, что некоторые образы и актерская игра сравнима со скетчами юмористического шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Форд также уверен, что гениальную игру Джареда Лето «похоронили под гримом», который, ко всему, ещё и совсем не передает внешность Паоло Гуччи.

«Паоло, с которым я несколько раз встречался, был действительно эксцентричным и совершал сумасбродные поступки, но его поведение в целом определенно не походило на того сумасшедшего и по-видимому умственно отсталого персонажа, которого изобразил Лето» — написал Форд.

Также, кутюрье был очень огорчен тем, что то кровавую трагедию в фильме подали с долей юмора.

Но, не смотря на всю критику и разочарование от картины Форд уверен, что фильм обречен на успех: «Поставьте на вещь имя Gucci и она как правило продастся» — в заключении отметил Том и похвалил Гагу и Драйвера за безупречную игру и уместно подобранные образы.