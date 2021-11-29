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Леди Гагу сравнили с загадочной кинозвездой прошлого

Леди Гагу сравнили с загадочной кинозвездой прошлого, которая начинала с свое время с песенного жанра, а стала сама кинорежиссером. Певица и актриса Леди Гага, завоевавшая «Оскар» за роль в фильме «Звезда родилась», вновь стала объектом жарких споров. Новый повод — байопик о жизни модного дома Гуччи с её участием.

Так, ряд критиков упрекает актрису в том, что ее акцент не похож на итальянский. Однако за свою главную звезду очень быстро вступился режиссер-постановщик Ридли Скотт, назвавший исполнение Гаги «идеальным».

В свою очередь издание Variety сравнивает Леди Гагу с Барбарой Стрейзанд, которая в свое время столь же удачно прошла трансформацию из певицы в актрису.

«Она имеет возможность совершить то, что в свое время совершила Стрейзанд: дать аудитории центр притяжения. Безусловно, в «Доме Гучии» на ее счету есть безумно смешные сцены, но что действительно не дает мне покоя, так это невероятная арка развития её актерской игры: как она исполняет тусовщицу, пытающуюся соблазнить Маурицио, а затем искренне влюбляется в него, цепляется за шанс войти в семейство Гуччи, затем восстает против людей, давших ей всё, в надежде смести их со своего пути, однако вместо этого осознавая, что достигла своего потолка», — пишет обозреватель издания.

29 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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