Леди Гагу сравнили с загадочной кинозвездой прошлого, которая начинала с свое время с песенного жанра, а стала сама кинорежиссером. Певица и актриса Леди Гага, завоевавшая «Оскар» за роль в фильме «Звезда родилась», вновь стала объектом жарких споров. Новый повод — байопик о жизни модного дома Гуччи с её участием.

Так, ряд критиков упрекает актрису в том, что ее акцент не похож на итальянский. Однако за свою главную звезду очень быстро вступился режиссер-постановщик Ридли Скотт, назвавший исполнение Гаги «идеальным».

В свою очередь издание Variety сравнивает Леди Гагу с Барбарой Стрейзанд, которая в свое время столь же удачно прошла трансформацию из певицы в актрису.