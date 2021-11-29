Купить мужской бомбер

Бомбер — отдельный вид мужских курток, который пользуется популярностью уже не один сезон. Сегодня мы более подробно расскажем вам историю появления бомбера и его видах. Однако уже сейчас вы можете перейти на сайт https://bolf.ua/rus_m_Мужская-одежда_Куртки-мужские_Куртки-бомбер-7982.html и выбрать что-нибудь для себя. В магазине Bolf вы найдете поистине качественную и доступную одежду, а онлайн-консультанты помогут выбрать правильный размер и проверить наличие товара.

Что такое мужской бомбер?

Мужской бомбер — куртка свободного кроя, для которой характерно наличие манжет на воротнике, поясничной части и рукавах.

Изначально данная куртка использовалась в военной авиации, когда пилотам приходилось заходить на большие высоты с открытыми кабинами. Но даже после внедрения закрытых отсеков для летчиков, куртка по-прежнему использовалась военными. Как свойственно и многим другим вещам, бомбер постепенно перешел и в “гражданские” гардеробы. С того момента спрос на них никогда не падал, а только рос.

Первые модели бомберов производились из кожаных натуральных материалов, так курткам приходилось противостоять довольно сильным потокам ветра. Позже производители решили перейти на более современные, легкие, адаптированные под городскую жизнь модели. Для этого начали использовать полиэстер и синтетические наполнители.

С чем носить мужской бомбер?

Сегодня бомбер можно назвать универсальной курткой, так как она отлично гармонирует не только с джинсами, но и классическими брюками и даже спортивным штанами.

Выбирая модели классических оттенков: черный, темно-синий и т.д. — вы сильно расширяете перечень вещей, которые с ними будут красиво смотреться.

А вот более яркие модели или модели с большим количеством вставок, накладок, карманов и т.д. больше подойдут для спортивных или casual образов.

Так, например, классический черный бомбер отлично сочетается с джинсами slim-fit, чиносами и слаксами. В качестве обуви могут быть задействованы спортивные или городские кроссовки на плоской подошве, туфли и даже ботинки.

Где купить мужской бомбер?

Мужские бомберы продаются практически в каждом магазине, но если вы ищете что-то, что будет не просто качественным и красивым, но еще и по привлекательной цене, тогда вам точно в магазин Bolf.ua. Ссылку на раздел с бомберами мы оставили в самом начале.

Там вы найдете модели с достаточно широкой цветовой палитрой.

При возникновении вопросов, связанных с товаром, его наличием, размером и т.д., можете обращаться к онлайн-специалистам.