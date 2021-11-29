Bellingcat звертатиметься до Офісу президента, аби отримати відповіді на запитання щодо зриву спецоперації із захоплення «вагнерівців», які з’явилися після пресмарафону Володимира Зеленського. Про це автор розслідування «вагнергейту» Христо Грозєв сказав на каналі «Україна 24«.

«Це була добре спланована операція з якимось політичним ризиком. Вона була схвалена – в цьому ми пересвідчились на підставі як численних інтерв’ю з учасниками, так і документів. Оскільки вона була схваленою, держава на якомусь етапі вважала її своєю. Питання, чи була вона авантюрою, варто закрити», – наголосив Грозєв.»Раніше ми вважали, що головною причиною відкладення цієї операції було небажання втручатись у процес Мінських переговорів про перемир’я. Зараз на підставі цієї пресконференції з’являється більш особистий мотив – недовіра президента до керівництва ГУР МО. Якщо це так, важливішим стає питання, в який момент було схвалено перенесення, чи була спроба його зупинити формально чи неформально, і хто реально, а не формально давав інструкції відкласти операцію», – сказав він.

Грозєв також заперечив, що Василь Бурба був головним інформатором розслідувачів.

«Він не був нашим головним інформатором. Він дав нам інформацію про те, про що міг говорити тільки він, бо він був одним із, за його словами, трьох чи чотирьох людей на зустрічі в Офісі президента. Тому ми не могли отримати цю інформацію від людей нижчого рівня у ГУР МО. Інші європейські держави вважають його професіоналом», – зауважив Грозєв.

Пізніше він уточнив, що, крім Бурби, інформацію про перенесення операції мали двоє або троє його підлеглих. Однак Офіс президента не підтвердив і не спростував факт перенесення.

Христо Грозєв висловив думку, що відкладення операції не було «спробою допомогти Росії».

«Мотиви були зовсім іншими – ми бачимо, що Офіс президента робить досить багато для боротьби проти російської агресії. Але тим важливіше знати, що саме спричинило рішення перенести цю операцію», – сказав він.