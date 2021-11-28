В США призвали разморозить конфликты в Приднестровье и Южной Осетии

Российский президент Владимир Путин ведет макростратегическую политику на постсоветском пространстве, конечная цель которой пока не ясна. США нужно ответить на эту политику глобально, начав разморозку вялотекущих конфликтов на этой территории. К таким действиям призвал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19Fortyfive.

«Одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России. Другим отвлекающим фактором может быть повышение внимания международного сообщества к Абхазии и Южной Осетии, «оккупированным провинциям» Грузии», — поделился идеями Болтон. Такие действия помогут отвлечь Россию от украинского направления, считает он.

По мнению бывшего советника из администрации президента США Дональда Трампа, только глобальной стратегией с использованием рычагов НАТО можно противостоять Путину, который ведет долгосрочную политику на всем постсоветском пространстве, рассматривая ее в качестве единого целого.

Нынешних действий США и союзников недостаточно, уверен Болтон. Увеличение военной помощи Украине, противостояние «Северному потоку-2», бойкот российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции — все это не остановит Россию, потому что является только ситуативным реагированием на ее стратегию.