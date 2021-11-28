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Умер гениальный модельер Вирджил Абло

Американский дизайнер и модельер Вирджил Абло умер в возрасте 41 года.

Как сообщается в официальном инстаграме дизайнера, в 2019 году у него была диагностирована ангиосаркома сердца. Абло боролся с онкологическим заболеванием, не афишируя свой диагноз.

Несмотря на болезнь, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала преданность своему делу и миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения.

Вирджил Абло является создателем бренда Off-White. С 2018 года он также был креативным директором мужской линии бренда Louis Vuitton.

28 ноября, 2021 | Category: Новости, США
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