Умер гениальный модельер Вирджил Абло

Американский дизайнер и модельер Вирджил Абло умер в возрасте 41 года.

Как сообщается в официальном инстаграме дизайнера, в 2019 году у него была диагностирована ангиосаркома сердца. Абло боролся с онкологическим заболеванием, не афишируя свой диагноз.

Несмотря на болезнь, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала преданность своему делу и миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения.

Вирджил Абло является создателем бренда Off-White. С 2018 года он также был креативным директором мужской линии бренда Louis Vuitton.