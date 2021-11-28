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Умер актер фильма «Звезда пленительного счастья»

Умер  актер Виктор Терехов. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артист, известный по фильму «Звезда пленительного счастья», скончался в возрасте 86 лет. Причина его смерти не уточняется.

Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. В 25 лет окончил актерский факультет ВГИКа, а затем работал в студии «Ленфильм». Его дебютной ролью стала картина «Донецкие шахтеры», вышедшая в 1951 году.

Среди других известных фильмов и сериалов с участием артиста — «Улицы разбитых фонарей», «Неподдающиеся», «Мальчики», «Кадкина всякий знает», «Мажор 2», «Государственная граница», «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года» и «Военная разведка: Западный фронт».

28 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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