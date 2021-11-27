Цены на нефть рухнули В Британии объявлен красный уровень метеоугрозы » В НАТО окажут военную помощь Украине В НАТО окажут военную помощь Украине, если такая необходимость возникнет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные принципы военного альянса не распространяются на Украину, но Брюссель оказывает помощь Киеву на условиях партнерства. При этом он добавил, что страны НАТО представляют Украине различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказывают помощь в подготовке военных. Ранее стало известно, что в администрации американского президента Джо Байдена обсуждают отправку на Украину военных советников.