В НАТО окажут военную помощь Украине Кристен Стюарт рассказала о своих планах и надеждах на Оскар 2022 » В Британии объявлен красный уровень метеоугрозы В ряде районов Великобритании объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы из-за надвигающегося урагана «Арвен». Ожидается, что скорость ветра местами может достигать 160 км в час. В метеослужбе Великобритании объясняют, что красный уровень вводится довольно редко, только когда есть реальная угроза жизни людей. Удар стихии ожидается в эти выходные в основном на северо-востоке Англии и в Шотландии. Власти просят жителей этих районов отложить намеченные на ближайшие дни поездки, а также проявить особое внимание к пожилым родственникам и соседям. Контент из Twitter окончен, 1 Особые меры безопасности рекомендуется предпринять в прибрежных городах. По словам представителя метеослужбы, волны там могут достигать 9-10 метров, и прогулки у моря следует отложить. В центральных районах Англии объявлен оранжевый (средний) уровень опасности. На юго-западе Англии, в Уэльсе и в Северной Ирландии — желтый (наименьший). Однако синоптики предупреждают, что на всей территории Соединенного Королевства следует ожидать транспортного коллапса, перебов электроэнергии, телефонной и мобильной связи, и разрушений разной степени серьезности. Во многих районах страны в эти выходные отменены предрождественские фестивали и базары. Местные советы просят своих граждан тщательно закрепить или занести внутрь имущество, обычно находящееся за пределами дома/квартиры: велосипеды, детские коляски, садовую мебель, будки для животных, детские горки и прочее. Температура воздуха также опустится ниже обычного для этого времени года — ниже нуля ночью и менее 10 градусов тепла днем. Недавно созданная структура — Агентство безопасности общественного здоровья — призывает британцев тщательно отапливать свои дома в период непогоды и убедиться, то отопление есть у пожилых людей. «Арвен» — первый ураган в Британии в этом году, которому присвоено имя. Обычно имена присваиваются циклонам определенной разрушительной силы.