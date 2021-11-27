Канье Уэст и ABBA проскочили на «Грэмми» в последнюю минуту Джастина Бибера заклинают не ехать в Саудовскую Аравию » Умер Стивен Сондхайм, автор 20 бродвейских мюзиклов Американский композитор и поэт Стивен Сондхайм умер в своем доме в Коннектикуте в возрасте 91 года, сообщают американские СМИ. Он создал 20 оригинальных бродвейских мюзиклов, в честь него названы театры в США и Британии. Сондхайм родился в Нью-Йорке в 1930 году. Свои первые театральные эксперменты он начал осуществлять еще в начале 1950-х годов, но широкий успех пришел к нему в 1957 году, когда его пригласили написать слова для мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история». Постановка быстро стала хитом Бродвея и выдержала более 700 постановок, а в 1961 году по ней был снят оскароносный фильм. Однако сам Сондхайм позднее признавался, что был недоволен проделанной работой и что ему «очень тяжело слушать некоторые из этих песен». АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Стивен Сондхайм (слева) написал слова к мюзиклу Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» Вскоре после поэтического успеха Сондхайм стал сам писать музыку для мюзиклов, некоторые из которых становились международными хитами. Так, в 1979 году он выпустил постановку «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» в жанре «музыкального триллера». Мюзикл о парикмахере-убийце выдержал более 550 постановок и в 2007 году был экранизирован Тимом Бертоном с Джонни Деппом в главной роли. Вышедший в 1987 году сказочный мюзикл «В лес» завоевал три премии «Тони» и в 2014 году был экранизирован Робом Маршаллом — одну из главных ролей в экранизации сыграла Мерил Стрип. В 1991 году Сондхайм получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за музыку и слова к песне Sooner or Later (I Always Get My Man) из фильма «Дик Трейси», которую исполнила Мадонна. В 2010-м году в честь Сондхайма был назван один из бродвейских театров, позднее его имя получил и один из лондонских музыкальных театров. В 2015-м году он получил Президентскую медаль Свободы из рук Барака Обамы. «Вам нужно работать над чем-то, что вселяет в вас неуверенность — над чем-то, что заставляет вас сомневаться в себе. Если вы точно знаете, куда идете, то вы уже ушли, как говорил поэт. Это значит смерть», — говорил Сондхайм в 2017 году.